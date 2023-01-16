Tıp okudu hastanenin aşçılığını yapıyor

1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandı ve eğitimi boyunca her yaz ve sömestr tatillerinde birçok otel ve restoranlarda çalışmaya devam etti. İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşçı olarak ve şef aşçı pozisyonlarında görev alan Dr. Turan yurt içi ve yurt dışı birçok uluslararası yarışmalarda derecelere girdi.

BABASINDAN İLHAM ALDI

''Babam da Türkiye'nin sayılı şefleri arasında. Türkiye çapında birçok 5 Yıldızlı Otelde Mutfak şefi olarak görev yaptı. Bunlar arasında İzmir Efes Oteli, Yeşilköy Çınar Oteli , Büyük Tarabya Oteli, Suadiye Otelini sayabiliriz. Daha sonra da Devlet Deniz Yolları'nda 10 yıllık aşçıbaşılık görevini tamamlayıp emekli oldu" diyen Dr. Yılmaz Turan, doktorluktan aşçıbaşılığa uzanan kariyer hikâyesini SABAH'a anlattı.

Yılmaz ''1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Mezun oldum. Bir yıl acil dahiliyede görev yaptım ve daha sonra da istifamı vererek 1 yıl sonra tamamen turizm sektörüne geçiş yaptım. Hem ata mesleği olması hem de bu mesleğe olan sevgim turizm sektörüne yöneldim. Bu meslekte esnaf lokantasından, 5 yıldızlı turistik tesislere kadar, pek çok alanda çalışarak kariyerime katkı sağladım'' dedi.

SINIF ARKADAŞI İKNA ETTİ

Doktor Yılmaz'ın Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi aşçılığı ise yıllar sonra sınıf arkadaşıyla karşılaşmasıyla başladı. Kurumun Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş'ün Tıp fakültesinden arkadaşı olan Doktor Yılmaz ''Kader yollarımızı yıllar sonra Dr. Yusuf Elgörmüş hocam ile bir araya getirdi. Atlas Üniversitesi'nde Cafeler ve Yemekhane mutfaklarının kurulumları ve işletme haline getirilmesi ve sistemin çalışır hale gelmesi için Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak birlikte çalışmaya başladık'' diye konuştu.