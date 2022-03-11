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Giriş Tarihi: 11.3.2022 09:52

Tipi bastırdı boğaz köprüsünde görüş kapandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Tipi bastırdı boğaz köprüsünde görüş kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarm uyarısının ardından beklenilen kar yağışı megakente hakim oldu. Bir de saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar indi.

Tipi İstanbul'u ikinci kez esir aldı. Meteorolojiden gelen "turuncu alarm" açıklamalarının ardından İstanbul Valiliği de peş peşe yeni önlemler aldığını duyurdu ve beklenen kar çarşamba günü kuzey bölgeden İstanbul'a giriş yaptı.

Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini artıran tipi perşembe sabahı itibarıyla da devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul karla kaplandı. Özellikle de araç trafiği için en dikkatli olunulması gereken noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü, hızlarını düşüren araçlar karla kaplandı, İki yakayı birbirine bağlayan dev köprü sadece metreler öteden bile görülemez hale geldi.

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Tipi bastırdı boğaz köprüsünde görüş kapandı
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