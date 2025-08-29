TIR dehşetinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Çekmeköy'de çarşamba günü bir TIR, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan TIR şoförü Y.Ö'nün yapılan tahlillerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. TIR'da yapılan incelemelerde de bir miktar uyuşturucu madde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.