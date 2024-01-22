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Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:52 Son Güncelleme: 22.1.2024 14:58

TIR dorsesinde 76 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
TIR dorsesinde 76 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik kontrollerini sürdürürken, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu'ndaki sorumluluk bölgesinde de yol uygulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edilirken, yakalanan kaçak göçmenlerde sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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TIR dorsesinde 76 kaçak göçmen yakalandı
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