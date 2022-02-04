TIR dorsesinde feci ölüm

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Keskin yönetimindeki 10 LY 868 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale karayolunun Altınoluk girişindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil, çarpmanın etkisiyle dorsenin altında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Keskin'in öldüğü belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sinop'tan Erfelek ilçesi yönüne giden Remzi Özdağ (65) idaresindeki 57 KB 647 plakalı otomobil, Çelenköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile Yılmaz Özdemir (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Karaman'da işçi servisi kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.