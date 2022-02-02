TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2’si kadın, 5 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan Türk vatandaşları olan B.B. ve E.B. yönetimindeki TIR'larda arama yapıldı.

X-ray taramasından geçirilen ve şüphe üzerine hangara çekilen E.B.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada, dorsenin üst brandasında üçgen şeklindeki havalandırma kesiği ile paletlerde saklanan A.H.M., Y. M., S.B., M.Ö. ve Ö.Y. isimli 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

B.B.'nin TIR'ında yapılan aramada ise yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şahıslara ait 2 adet valiz ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan TIR şoförleri ile 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 kişinin sorgusu sürüyor.