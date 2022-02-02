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Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:49 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:16

TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si kadın, 5 kişi yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2’si kadın, 5 kişi yakalandı

Artvin'de, farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı olan 2'si kadın 5 şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a kaçmak için bulundukları TIR dorsesinde yakalandı. Gözaltına alınan TIR şoförleri ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si kadın, 5 kişinin Emniyet'teki sorguları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'den Gürcistan'a çıkış yapmak üzere olan Türk vatandaşları olan B.B. ve E.B. yönetimindeki TIR'larda arama yapıldı.

X-ray taramasından geçirilen ve şüphe üzerine hangara çekilen E.B.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada, dorsenin üst brandasında üçgen şeklindeki havalandırma kesiği ile paletlerde saklanan A.H.M., Y. M., S.B., M.Ö. ve Ö.Y. isimli 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

B.B.'nin TIR'ında yapılan aramada ise yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şahıslara ait 2 adet valiz ele geçirildi. Farklı suçlardan aranan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan TIR şoförleri ile 5 şüpheli, sorgulanmak üzere Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 kişinin sorgusu sürüyor.

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TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si kadın, 5 kişi yakalandı
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