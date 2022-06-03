Haberler Yaşam Haberleri Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 14:04

Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı

İstanbul’da durdurulan bir tırın dorsesinden 81 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Kaçmaya çalışan tır sürücüsü de yakalandı.

İstanbul Polisi; Esenyurt İlçesi TEM Otoyolu'nun üzerinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Tır dorsesi kontrol edilirken kaçma teşebbüsünde bulunan aracın şoförü Bulgaristan uyruklu P.Z.S. (61) yakalandı.

Tırın dorsesinin içerisinden 70'i Suriye, 10'u Irak ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplamda 81 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Yapılan araştırmalarda; düzensiz kaçak göçmenlerin Edirne'den tıra bindirildikleri ve İstanbul'da ormanlık bir alanda bırakılmak üzere tır şoförü ile anlaştıkları tespit edildi. Araç sürücüsüne "6458 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildi. 81 düzensiz göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı 2022 son dakika haberleri: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık fark kesinleşti!
Emekli zammı 2022 son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 3 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika | Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Kritik atama ve kararlar
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
Kira artış oranı Haziran ayı açıklaması geldi! TÜİK 2022 TEFE TÜFE Kira artış oranı ne oldu, kira artışı nasıl hesaplanır?
Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 3 Haziran 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı ve ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA