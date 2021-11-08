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Giriş Tarihi: 8.11.2021 23:23

TIR dorsesinden kaçak sigara ve telefon çıktı!

ABBAS ÇAKAR
TIR dorsesinden kaçak sigara ve telefon çıktı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesibe bağlı ekipler tarafından, takibe alınarak Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurulan bir Tır dorsesinden  6 bin 520 paket kaçak sigara ile 30  cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınarak Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdrulan Tır'ın dorsesinden gümrük kaçağı 6 bin 520 paket sigara, 30 cep telefonu ve 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözatlına alınan Tır şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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TIR dorsesinden kaçak sigara ve telefon çıktı!
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