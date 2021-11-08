TIR dorsesinden kaçak sigara ve telefon çıktı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınarak Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdrulan Tır'ın dorsesinden gümrük kaçağı 6 bin 520 paket sigara, 30 cep telefonu ve 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözatlına alınan Tır şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.