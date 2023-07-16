Haberler Yaşam Haberleri TIR ile çarpışan kamyonette baba-oğul hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.7.2023

TIR ile çarpışan kamyonette baba-oğul hayatını kaybetti

TIR ile çarpışan kamyonette baba-oğul hayatını kaybetti
Mardin'ın Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada Veysi Bilgiç (60) ile oğlu Hamit Bilgiç (34) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı TIR ile Veysi Bilgiç idaresindeki 01 AT 224 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Bilgiç hayatını kaybetti, araçtaki oğlu Hamit Bilgiç ile TIR şoförü yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilgiç, kurtarılamadı. TIR şoförünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da acı olay: Genç polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu!
Son dakika haberi | EPDK'dan 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar: Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili açıklama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR ile çarpışan kamyonette baba-oğul hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA