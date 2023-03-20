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Giriş Tarihi: 20.3.2023 08:20

TIR ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Tuzla, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.

DHA
TIR ile İETT otobüsü çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.



Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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TIR ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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