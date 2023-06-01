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Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:08 Son Güncelleme: 1.6.2023 10:15

Tır ile işçi servisi çarpıştı, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı

D-100 Karayolu üzeri Gebze İlçesi Küzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Tır'a çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 13 işçi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Tır ile işçi servisi çarpıştı, 3’ü ağır 13 kişi yaralandı

D-100 Karayolu üzeri Gebze ilçesi Ankara istikameti Tavşanlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında. İ.T hakimiyetindeki işçi servisi, kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan plakalı Tır'a arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisi ile kontolden çıkan servis aracı, yol üzerinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, serviste bulunan 3'ü ağır 13 işçiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verilirken, kazaya karışan araçların çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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