TIR ile kamyonet çarpıştı kasadaki anne ve kızı öldü

Konya’da TIR’ın çarptığı kamyonette bulunan anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Kazalarda 2 ilde 4 kişi yaşamını yitirdi
Konya'nın Kulu ilçesinde Adem Taş idaresindeki TIR ile aynı istikamete gitmekte olan Adem Halman idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kasada bulunan Nazlı (39), çocukları Sabahattin (20), Derya (17), Adem (14) ve Ayfer Halman (9) yola savruldu. Anne Nazlı ve kızı Derya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı her iki sürücü ile Sabahattin, Adem ve Ayfer Halman ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Siverek istikametinden Adıyaman yönüne giden Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman karayolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 yaşındaki Mifa Nisa Ekinci ile Elif Naz Köroğlu (25) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.