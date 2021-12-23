Haberler Yaşam Haberleri TIR ile kamyonet çarpıştı kasadaki anne ve kızı öldü
Giriş Tarihi: 24.12.2021

TIR ile kamyonet çarpıştı kasadaki anne ve kızı öldü

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
TIR ile kamyonet çarpıştı kasadaki anne ve kızı öldü

Konya’da TIR’ın çarptığı kamyonette bulunan anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Kazalarda 2 ilde 4 kişi yaşamını yitirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde Adem Taş idaresindeki TIR ile aynı istikamete gitmekte olan Adem Halman idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kasada bulunan Nazlı (39), çocukları Sabahattin (20), Derya (17), Adem (14) ve Ayfer Halman (9) yola savruldu. Anne Nazlı ve kızı Derya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı her iki sürücü ile Sabahattin, Adem ve Ayfer Halman ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Siverek istikametinden Adıyaman yönüne giden Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman karayolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 yaşındaki Mifa Nisa Ekinci ile Elif Naz Köroğlu (25) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
İngiltere'de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: 23 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Soru yazının sonunda
Son dakika: Kartal geriden gelip kazandı! Önder Karaveli geldi, Beşiktaş çıkışa geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR ile kamyonet çarpıştı kasadaki anne ve kızı öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA