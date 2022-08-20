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Giriş Tarihi: 21.8.2022

TIR kalabalığa daldı:19 ölü

Bir acı haber de Mardin’den geldi. Derik ilçesinde kaza yapan araçların yardımına koşan vatandaşları, freni patlayan TIR biçti. Korkunç kazada 19 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
TIR kalabalığa daldı:19 ölü
Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlardaki yaralılara yardım için olay yerinde bulunan kalabalığa freni patlayan TIR'ın çarpması sonucu, 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Korkunç kaza, Mardin-Derik karayolu üzerindeki Üç Yol mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası sonrası olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde kısa zaman içinde büyük bir kalabalık toplandı.

CAN PAZARI YAŞANDI
Bu sırada Mardin-Derik Karayolu'ndan hızla gelen başka bir TIR ise bu kalabalığın arasına daldı. Can pazarının yaşandığı feci olayda, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından komşu il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Diyarbakır'dan da çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.



BAKAN KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda acı bilançoyu duyurdu: "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkânlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.

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TIR kalabalığa daldı:19 ölü
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