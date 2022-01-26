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Giriş Tarihi: 27.1.2022

TIR, minibüsü biçti: 3 ölü

TIR, minibüsü biçti: 3 ölü
NİĞDE'DE, TIR ile minibüsün çarpışması sonucu Beyaz Efdal (46), Mert Efdal (11) ve Ahmet Bircan (11) hayatını kaybetti. Samsun Çarşamba'da, Gürcistan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada Cemal Aslan öldü. Mersin Tarsus'ta, TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan Veli Ş.'nin kullandığı kamyon, önce Mehmet Ç.'nin kullandığı kapalı kasa minibüse, ardından da Namık Batay yönetimindeki TIR'a çarptı. Alev alan TIR'da sıkışan sürücü Namık Batay hayatını kaybetti.

Hayrettin YENEL - İlhan DEMİRCİOĞLU - Neslihan ÖZBOZKURT / SABAH

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TIR, minibüsü biçti: 3 ölü
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