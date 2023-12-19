Haberler Yaşam Haberleri Tır otomobile arkadan çarptı 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:49 Son Güncelleme: 19.12.2023 15:00

Tır otomobile arkadan çarptı 6 kişi yaralandı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultanselim Köprüsü istikametinde iki otomobil çarpıştıktan sonra arkadan gelen Tır önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişiden 4 kadın araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar çevre hastanelerine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tır otomobile arkadan çarptı 6 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde seyir halinde bulunan bir Tır önce yan tarafında seyreden otomobil ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile birlikte savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 4 kadın sıkıştı.

Meydana gelen üç aracın karıştığı kazada Tır'ın arkadan çarptığı otomobildeki 6 kişiden 4 kadın araçta sıkışırken ikisi hemen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kadını çıkararak ambulanslara teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

İki otomobil ile tırın karıştığı kaza sonucu Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü istikametinde uzu araç yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra araçlar yoldan çekildi. Yolun açılması ile trafik normale döndü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı! Emniyet'ten 2 ilde nefes kesen operasyon
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'nın 5 yılını heba etti! SABAH Mansur Yavaş'ın karnesini Başkentlilere sordu
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
Verilmiş sadakamız varmış
Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
AK Parti: Rakibe göre değil, Millete göre...
Togg 40 fabrika doğurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Tır otomobile arkadan çarptı 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA