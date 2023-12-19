Tır otomobile arkadan çarptı 6 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde seyir halinde bulunan bir Tır önce yan tarafında seyreden otomobil ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile birlikte savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 4 kadın sıkıştı.

Meydana gelen üç aracın karıştığı kazada Tır'ın arkadan çarptığı otomobildeki 6 kişiden 4 kadın araçta sıkışırken ikisi hemen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kadını çıkararak ambulanslara teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

İki otomobil ile tırın karıştığı kaza sonucu Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü istikametinde uzu araç yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında yaralıların hastaneye kaldırılmasından sonra araçlar yoldan çekildi. Yolun açılması ile trafik normale döndü.