TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü

Kaza Niğde – Adana Otoyolu Eminlik kavşağında bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Pozantı istikametinden Niğde istikametine seyreden Halil Aytekin yönetimindeki et yüklü TIR, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Otoyol Eminlik Gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü. Düşme sonucu TIR bir anda alev topuna döndü. Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdükten sonra inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri sürücü Halil Aytekin, yolcu olarak bulunan Kenan Kodsoy'un öldüğünü belirledi. TIR'da yolcu olaarak bulunan Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Abdullah Alkan'ın olay yerine çok yakın olan trafik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldığı öğrenildi.