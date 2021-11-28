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Giriş Tarihi: 28.11.2021 21:27

TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü

HAYRETTİN YENEL
TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü

Niğde-Adana Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında köprülü kavşakta iki viyadüğün arasından alt otoyola düşen et yüklü TIR alev aldı. TIR içerisinde bulunan 2 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, trafik kontrol noktasına yakın olan bölgedeki polisler 1 kişiyi kurtarmayı başardılar.

Kaza Niğde – Adana Otoyolu Eminlik kavşağında bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Pozantı istikametinden Niğde istikametine seyreden Halil Aytekin yönetimindeki et yüklü TIR, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Otoyol Eminlik Gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü. Düşme sonucu TIR bir anda alev topuna döndü. Kazanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdükten sonra inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri sürücü Halil Aytekin, yolcu olarak bulunan Kenan Kodsoy'un öldüğünü belirledi. TIR'da yolcu olaarak bulunan Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Abdullah Alkan'ın olay yerine çok yakın olan trafik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldığı öğrenildi.


Yaralı Alkan, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Adana – Pozantı Otoyolu Ulukışla'dan Niğde yönünden yaklaşık 3 saat kapalı kaldı. Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalışıyor. Kaza ile ilgili Savcılık soruşturma başlattı.

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TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü
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