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Giriş Tarihi: 29.11.2021

TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü

HAYRETTİN YENEL
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
NİĞDE-Adana Otoyolu'nda Halil Aytekin idaresindeki et yüklü TIR, kontrolden çıkarak, köprülü kavşaktan düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye, alev alev yanan TIR'ı söndürdükten sonra inceleme yapan polis sürücü Halil Aytekin ile Kenan Kodsoy'un öldüğünü belirledi. Öte yandan, Aksaray'da şarampole devrilen araçtaki Nazlı Şahin (20) ölürken, Ahmet Yağdı ile Mustafa Yıldırım yaralandı.
Kahramanmaraş'ta motosikletin devrilmesi sonucu Esme Bacak öldü
İzmir'in Buca'da kontrolden çıkıp direğe çarpan otomobildeki Tuğberk Sayhan can verdi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı.

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TIR otoyol köprüsünden uçtu: 2 ölü
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