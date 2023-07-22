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Giriş Tarihi: 22.7.2023 20:07 Son Güncelleme: 22.7.2023 20:11

Tır şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ağrı’da seyir halindeki tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Tır şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ağrı'da bugün saat 15:10 sıralarında meydana gelen olayda, Sürücü Mehmet K. (53) idaresindeki dorsesi olmayan tır, Ağrı-İran karayolunda Ağrı istikametinden Doğubayazıt istikametine doğru seyir halindeyken Taşlıcay ilçesi yakınlarında ssürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Mehmet K. Araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet K. olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Tır şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
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