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Giriş Tarihi: 11.6.2022

TIR şoförleri kameradan memnun

TIR şoförleri kameradan memnun

Avrupa’ya yük taşıyan TIR sürücülerinin en büyük korkusu dorselerine göçmenlerin gizlice binmesi. İçişleri Bakanlığı’nca TIR parklarına güvenlik kamerası kurulması kararı, uzun yol şoförlerini memnun etti

TIR sürücüleri sınır kapılarında kuyrukta beklerken geçirdikleri zamanı dinlenmek ya da uyumak yerine sık sık dorselerini aynadan gözleyerek geçiriyor. Zaman zaman da dorsenin etrafını dolaşan sürücüler brandada herhangi bir kesik veya yırtılmanın olup olmadığını kontrol ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki gün önce "Göç Kurulu Toplantısı"nda brandaları keserek içlerine kaçak yolcu girmesine karşı TIR parklarına kamera sistemi kurulacağını ifade etmesi, TIR sürücüleri açısından memnuniyet verici olarak değerlendirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış için bekleyen TIR şoförlerinden Halil Özer, göçmenlerin TIR dorsesine gizlice binmesinin en büyük korkuları olduğunu söyledi. Kaçak binişlerin önüne geçmek için araç başlarında nöbet tutuklarını belirten Özer, "Güvenlik önlemleri arttırınca biz de çok sevineceğiz. Daha önce çok brandalarımız yırtıldı, kaçak binişler oldu. Bu konuda çok mağdur olduk, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya aldığı önlemlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Özer her ne kadar araçlarını kontrol etseler de güvenlik kamerasının kendileri için iyi bir önlem, göçmenler için de caydırıcı olacağını ifade etti. TIR şoförü Şehmuz Gevaş ise durduğu her yerde TIR kasasına kaçak biniş olabilir endişeyle sık sık kontroller yaptığını anlattı. Kendilerine fark ettirmeden TIR'a binen birisinin araçlarında yakalanmasının en büyük korkuları olduğuna vurgu yapan Gevaş, "Kaçak biniş varsa başımız ağrıyor. Buna göre bir güvenlik artışı yapılacak olmasından memnun olduk. Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi. AA

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TIR şoförleri kameradan memnun
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