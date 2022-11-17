Haberler Yaşam Haberleri ‘TIR şoförü tutuklansın’
Giriş Tarihi: 18.11.2022

‘TIR şoförü tutuklansın’

‘TIR şoförü tutuklansın’
Bursa'da Seyit Ali Akpekmezci'nin kullandığı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan üniversite öğrencisi Emirhan Şen (20) hayatını kaybederken, 6'sı ise yaralandı. Gözaltına alınan şoförler Barış Kantaroğlu ile Seyit Ali Akpekmezci de tutuklandı. Tahliye edilen Barış Kantaroğlu, son duruşmaya TIR şoförü olarak çalıştığı gerekçesiyle katılmadı. Şen ailesinin avukatı, "Kazaya neden olan uzun yol otobüs şoförü, nasıl olur da uzun yolda TIR kullanır? Tutuklanmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. DHA

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‘TIR şoförü tutuklansın’
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