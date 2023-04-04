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Giriş Tarihi: 5.4.2023

TIR ve hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti

TIR ve hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ta TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere Karayolu Şenoba beldesinde meydana geldi. Çevredekilerin Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Hüsamettin Hamarat'ın kullandığı TIR ile Abdülkerim Ürün yönetimindeki hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Abdülkerim Ürün ve eşi Esmer Ürün ile TIR şoförü Hüsamettin Hamarat kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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TIR ve hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti
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