TIR yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

MERSİN'İN Mut ilçesinde bir TIR'ın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sertavul Geçidi Burunköy mevkiinde Cengiz Köysürenbaş'ın kullandığı TIR, aynı yönde ilerleyen Şahin Karataş yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Karaman'dan Iğdır'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü ve TIR devrildi. Feci kazada otobüs yolcularından Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Köysürenbaş ve Karataş ile otobüs yolcuları Kaan Keser, Ali Fırat Nergiz, Emine Ergin, Fatma Rahimler, Mehmet Karaş, Yasin Uğur yaralandı. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Ergin de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.