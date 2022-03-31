Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı

Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.