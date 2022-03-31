Haberler Yaşam Haberleri Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 31.3.2022 14:05

Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a Murat Ataş’ın kullandığı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil ve TIR'ın dorsesi alev alev yanarken, araç içerisinden çıkamayan sürücü Murat Ataş feci şekilde yanarak can verdi.

Feci kaza sabah saat 09.00 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Osman Zengin yönetimindeki inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü TIR otoyolda seyir halindeyken otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) sollama yaptığı sırada TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklenen TIR ve otomobil alev aldı. TIR sürücüsü Zengin, araçtan inerek yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorse ve otomobili söndürmek için yaklaşık bir saat çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışmasından sonra dorseye çarpan otomobil ve TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA