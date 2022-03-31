Tıra arkadan çarpan otomobil alev alev yandı sürücü kurtarılamadı

Feci kaza sabah saat 09.00 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
Osman Zengin yönetimindeki inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü TIR otoyolda seyir halindeyken otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) sollama yaptığı sırada TIR'a arkadan çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorse ve otomobili söndürmek için yaklaşık bir saat çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışmasından sonra dorseye çarpan otomobil ve TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.