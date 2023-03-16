İstanbul’da feci kaza! TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda yağmurdan dolayı ıslanan yolda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralı olarak kurtuldu



Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (18) olay yerinde öldü.

Arka koltukta oturan bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanıkları yağmurdan dolmayı yolun kayganlaştığını otomobiln hızla seyir halindeyken kontrolünü kaybedip tıra arkadan çarpttığını söylediler.