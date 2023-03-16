Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 16.3.2023 17:42 Son Güncelleme: 16.3.2023 18:01

İstanbul'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da feci kaza! TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda yağmurdan dolayı ıslanan yolda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken bir kişide yaralı olarak kurtuldu


Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (18) olay yerinde öldü.

Arka koltukta oturan bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanıkları yağmurdan dolmayı yolun kayganlaştığını otomobiln hızla seyir halindeyken kontrolünü kaybedip tıra arkadan çarpttığını söylediler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Erbakan’ın yol arkadaşlarından Erdoğan’a tam destek
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan olağanüstü zirve! Gündem: Asrın Felaketi! Ankara'da tarihe geçen adım...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA