Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eski Ankara yolu üzeri Eskişehir Mahallesi yakınlarında V.A.'nın kullandığı ve Tarsus istikametine ilerleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen dorse, kupa plakalı G.K.'nın kullandığı tır'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü zarar görürken sürücü V.A. araç içerisinde sıkıştı. Tır ise yol kenarına savruldu. Sıkışan sürücü V.A. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Belediye İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.