TIR’a arkadan çarptı; 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gediz-Uşak D 595 Karayolu'nda meydana geldi. Zafer A. (44) idaresindeki 43 LF 804 plakalı araç, İlyas G. (37) idaresindeki 26 RE 611 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 43 LF 804 plakalı araçta bulunan Alpay Atar (49) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Alpay Atar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı olan Alpay Atar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Ayrıca, hastaneye götürülen araç sürücüsü Zafer A.'nın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.