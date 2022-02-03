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Giriş Tarihi: 3.2.2022 12:13 Son Güncelleme: 3.2.2022 12:43

Tıra arkadan çarptı, olay yerinde can verdi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Tıra arkadan çarptı, olay yerinde can verdi

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesine gitmekte olan Mustafa Keskin idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Keskin'in kullandığı otomobil TIR'ın dorsesinin altına sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kaza kırım aracı sevk edildi.

Aracın hurda yığına döndüğü kazada araçta sıkışan ve kömür ticareti yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Keskin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgeye gelen kaza kırım ekibi Keskin'i saatler süren uğraş sonucu araçtan çıkarmayı başardı.

Keskin'in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tıra arkadan çarptı, olay yerinde can verdi
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