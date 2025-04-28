TIR’a arkadan çarptı: Yardım beklerken, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla can verdi!

Korkunç kaza önceki gece saat 00:30 sularında meydana geldi. Manavgat'ta bir otelde aşçı olarak çalışan Batuhan Uçar, yeni aldığımotosikleti ile D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya yönüne seyir halinde iken Taşağıl mevkiinde yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Batuhan Uçar motosikletinden yola düştü.

OTOMOBİL ÇARPIP KAÇTI

Yolda kurtarılmayı bekleyen Uçar'a bu kez arkadan gelen bir otomobil çarpıp kaçtı. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailesi yaşananlara tepki göstererek, "Motosikleti işe gidip gelmek için yeni almıştı. Küçük 50 cc lik bir motosiklet idi." diye konuştu.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Batuhan Uçar'ın cenazesi Manavgat'ta ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma Batuhan Uçar'a çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü tespit etmek için çalışma başlattı.