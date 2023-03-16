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Giriş Tarihi: 17.3.2023

TIR’a çarpan araçtaki 2 arkadaş can verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TIR’a çarpan araçtaki 2 arkadaş can verdi
Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki dün saat 15.00 sıralarında hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (20) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (21) olay yerinde öldü. Araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TIR’a çarpan araçtaki 2 arkadaş can verdi
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