TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü Emirhan öldü

E-90 karayolu sanayi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Emirhan Pınarbaşı yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya'dan Rusya'ya yedek parça taşıyan Ahmet Avcı (34) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan sürücü Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki İbrahim Korkmaz yola savrularak yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emirhan Pınarbaşı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Korkmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.