TIR’a çarpan otobüste can pazarı: 7 ölü

Osmaniye'de lastiği patladığı için sağ şeritte duran TIR'a çarpan ve kâğıt gibi yırtılarak parçalanan otobüsteki yolculardan 7'si ölürken 11'i yaralandı. TIR'ıyla Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyreden H.K., dün sabah saat 05.00 sıralarında Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Ayran Tüneli yakınlarında lastiği patlayınca aracını sağ tarafa çekti. Bu sırada İzmir'den gelen ve Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, iddiaya göre önündeki aracın sağından geçmek isterken TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün adeta yırtılarak parçalandığı kazada, yolculardan Ahmet Keske (19), Eda Bayrak (36), Esma Atlar (37), Mehmet Kızıldoğan (42), Nezihe Avcu (55), Ökkeş Acet (56) ve Yaşar Doğan (59) hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü H.K. ile otobüs şoförü A.A. gözaltına alındı.Yaralılardan Mehmet Avcı, "Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Yolda lastik patlamıştı. Şoför farkı kapatmak için biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı. Onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da TIR olunca ona vurdu" dedi.