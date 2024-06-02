Tıraş bıçağı ihalesi ‘tıraş’ çıktı

İstanbul Kartal'da yaşayan Sami E. (69) 3 yıl önce gittiği bir kahvehanede kendisini mekanın sahibi ve özel harekat polisi olarak tanıtan İsmail Y. (58) ile tanışıp arkadaşlık etmeye başladı. İsmail Y. Geçen yıl bir sohbet sırasında gümrükte tanıdıkları olduğunu, ihaleyle ucuza tıraş bıçağı alıp satabileceklerini söyleyerek ortaklık teklif etti. Muhterem Ç.'yi de (49) gümrükçü olarak tanıtan arkadaşına güvenen yaşlı adam, 2 milyon lirayı İsmail Y.'ye verdi. Bir süre İsmail Y.'den haber alamayıp kahvehaneye giden Sami E., burada da arkadaşını bulamayınca dolandırıldığını anladı. Yaşlı adamın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada; İsmail Y. ve Muhterem Ç.'nin ifadesi alındı. Şüpheliler, Sami E.'den para aldıklarını inkar etse de soruşturmaya para alışverişinin görgü tanığı ışık tuttu. Sami E.'nin İsmail Y. ve Muhterem Ç. ile yemek yiyip para verdiği sırada mekânda bulunan Volkan A., yaşlı adamın şüphelilere 1 milyon lira para verdiğini doğrularken aynı tutardaki paranın İsmail Y.'ye ait banka hesabında olduğu tespit edildi. Ayrıca İsmail Y.'nin konteyner fotoğrafları göndererek gümrükten mal çıkaracaklarına yönelik mesajlar yazdığı belirlendi. Kendisini iş adamı ve gümrükçü olarak tanıtan Muhterem Ç., kendini özel harekatçı olarak tanıtan İsmail Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.