TIR’da sıkışan 2 kişi yanarak can verdi

Kaza Tosya Kargı Karayolu Beygircioğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen NK 3 ABK Bulgaristan plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrasında TIR'ın kabin bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, TIR'ın kabininde sıkışan 2 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.
TIR'dan çıkartılan 2 kişiden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor. Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.