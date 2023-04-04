Haberler Yaşam Haberleri TIR'da sıkışan 2 kişi yanarak can verdi
Giriş Tarihi: 4.4.2023 22:31 Son Güncelleme: 4.4.2023 22:47

TIR'da sıkışan 2 kişi yanarak can verdi

Kastamonu Tosya-Kargı karayolunda devrildikten sonra yangın çıkan TIR'da sıkışan 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
TIR’da sıkışan 2 kişi yanarak can verdi

Kaza Tosya Kargı Karayolu Beygircioğlu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen NK 3 ABK Bulgaristan plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrasında TIR'ın kabin bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, TIR'ın kabininde sıkışan 2 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.

TIR'dan çıkartılan 2 kişiden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor. Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Kadri Gürsel’den akıllara zarar seccade yorumu! Kılıçdaroğlu’nu savunacağım derken alay konusu oldu
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
Sır protokol! CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi?
Siyasal İslamcı Kılıçdaroğlu
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR'da sıkışan 2 kişi yanarak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA