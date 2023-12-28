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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:50 Son Güncelleme: 28.12.2023 10:54

Tırda silah parçaları ele geçirildi

Adana’da bir tırda çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Tırda silah parçaları ele geçirildi

Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde, kolilere gizlenmiş 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü Abdurrahman K., tutuklandı.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Aramada, tırın dorse bölümündeki kolilere gizlenmiş 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizma tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü Abdurrahman K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Tırda silah parçaları ele geçirildi
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