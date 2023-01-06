TIR’ı park ederken 15 aylık yeğenini ezdi

MARDİN'İN Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde Mehmet Bozkurt (48) TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, aniden aracın altına giren yeğeni 15 aylık Hicran Bozkurt'u ezdi. Çevredekilerin fark etmesiyle Bozkurt, TIR'ı durdururken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yürümeyi geçen hafta öğrenen talihsiz bebek kurtarılamadı. Sürücü Bozkurt gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Hicran'ın ölümüne yol açan Bozkurt ifadesinde "Kör nokta denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim. Kim bir bebeğe kıymak isterdi, hem de kendi öz yeğenine. Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke TIR yansaydı, devrilseydi de Hicran'a bir şey olmasaydı" dedi.