Haberler Yaşam Haberleri TIR’ı park ederken 15 aylık yeğenini ezdi
Giriş Tarihi: 7.1.2023

TIR’ı park ederken 15 aylık yeğenini ezdi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
TIR’ı park ederken 15 aylık yeğenini ezdi
MARDİN'İN Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde Mehmet Bozkurt (48) TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, aniden aracın altına giren yeğeni 15 aylık Hicran Bozkurt'u ezdi. Çevredekilerin fark etmesiyle Bozkurt, TIR'ı durdururken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yürümeyi geçen hafta öğrenen talihsiz bebek kurtarılamadı. Sürücü Bozkurt gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Hicran'ın ölümüne yol açan Bozkurt ifadesinde "Kör nokta denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim. Kim bir bebeğe kıymak isterdi, hem de kendi öz yeğenine. Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke TIR yansaydı, devrilseydi de Hicran'a bir şey olmasaydı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ı park ederken 15 aylık yeğenini ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA