Haberler Yaşam Haberleri TIR’ın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:44 Son Güncelleme: 26.12.2022 17:45

TIR’ın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Konya’da TIR’ın altında kalan motosiklet sürücüsü Sabit Sucu (70) feci şekilde hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
TIR’ın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde meydana geldi.

Selçuklu alt geçidini kullanan motosikletin sürücüsü Sabit Sucu, aynı istikamette seyreden Gökhan Karakaya idaresindeki TIR'ın altına kaldı. Kazaya yakınlardaki polis ekibi hemen müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. 70 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sabit Sucu'nun cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine kararları BELLİ OLUYOR! EYT şartları ve yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan duyuracak
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: 500 bine yakın sözleşmeli memur kadroya geçiyor! Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA