TIR’ın altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde meydana geldi.

Selçuklu alt geçidini kullanan motosikletin sürücüsü Sabit Sucu, aynı istikamette seyreden Gökhan Karakaya idaresindeki TIR'ın altına kaldı. Kazaya yakınlardaki polis ekibi hemen müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. 70 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sabit Sucu'nun cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.