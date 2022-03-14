Tırın altında kalan polisin bacağı kesildi

Geçtiğimiz günlerde Milas-Bodrum karayolundaki trafik kazasına müdahale giden polis ekipleri, yola duba koyup kontrolü sağladı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından iddiaya göre, polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan almaya başladı. Bu sırada bir tır, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Özgür Erikmen'e çarptı. Evli ve 2 çocuk babası Erikmen de çarpmanın şiddetiyle savrulup TIR'ın altında kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tırın altından çıkardığı Erikmen, sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erikmen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Özgür Erikmen'in sağ bacağı diz altından kesildi. Erikmen'in sol kalçasında ise kırıklar olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde altından olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.