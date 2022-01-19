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Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:00 Son Güncelleme: 19.1.2022 14:00

TIR’ın altında kalarak can verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
TIR’ın altında kalarak can verdi

Konya’da geri manevra yapan TIR’ın altında kalan 72 yaşındaki Mehmet Kala olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, cep telefonu ile konuşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Mehmet Kala'ya, bu sırada geri manevra yaptığı belirtilen Fahrettin Köroğlu idaresindeki TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan Kala ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Kala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Kala'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Fahrettin Köroğlu ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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TIR’ın altında kalarak can verdi
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