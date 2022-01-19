TIR’ın altında kalarak can verdi

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, cep telefonu ile konuşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Mehmet Kala'ya, bu sırada geri manevra yaptığı belirtilen Fahrettin Köroğlu idaresindeki TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan Kala ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Kala'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Kala'nın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Fahrettin Köroğlu ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.