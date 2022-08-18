Tırın altında metrelerce sürüklenen yaşlı kadın öldü

Kaza, Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iddiaya göre, B.Ç'nin kullandığı tır trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında hareket etti.
Bu sırada tırın önünden geçmekte olan yaşlı kadın tırın altında kaldı. B.Ç, yaklaşık 100 metre ilerledikçe sonra vatandaşların uyarısıyla tırı durdurdu. Yapılan kontrolde tırın altında bir kişinin olduğu fark edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze ambulansla morga kaldırıldı.
KADINDAN GERİYE TERLİKLERİ KALDI
Olay Yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken sürücü B.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Tır ise çekici ile otoparka çekildi. Kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan kadından geriye ayağındaki terlikleri kaldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.