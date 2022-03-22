TIR’ın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da Anadolu Otoyolu Çakmaklar Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otoyol üzerinde arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan emniyet şeridine çektiği çekiciye kamyoneti yükledi. Bu sırada İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hasan Uzuner idaresindeki TIR, aracın yanındaki çalışma yapan çekicinin sürücüsü Muharrem Durhan'a çarptı.
Kazada genç çekici Muharrem Durhan olay yerinde yaşamını yitirirken TIR'ın parçaları otoyolda metrelerce uzağa savruldu. Olay yerine gelen Durhan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.