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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:09 Son Güncelleme: 22.3.2022 15:12

TIR'ın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
TIR’ın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu’da Anadolu Otoyolu’nda arıza yapan kamyoneti araca yüklediği sırada TIR’ın çarptığı çekici sürücüsü Muharrem Durhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da Anadolu Otoyolu Çakmaklar Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otoyol üzerinde arıza yapan kamyoneti almaya giden Muharrem Durhan emniyet şeridine çektiği çekiciye kamyoneti yükledi. Bu sırada İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hasan Uzuner idaresindeki TIR, aracın yanındaki çalışma yapan çekicinin sürücüsü Muharrem Durhan'a çarptı.

Kazada genç çekici Muharrem Durhan olay yerinde yaşamını yitirirken TIR'ın parçaları otoyolda metrelerce uzağa savruldu. Olay yerine gelen Durhan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TIR sürücüsü Hasan Uzuner ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'ın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti
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