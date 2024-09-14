TIR’ın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

5 yaşındaki Mlek Erdem'in hayatını kaybettiği kaza, Dörtyol Tem Otoyolu Kavşağında meydana geldi. Kavşakta annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen Melek Erdem ve Annesine TIR çarptı.

Yaşanan feci kazada 5 yaşındaki Melek Erdem kaza yerinde hayatını kaybederken, annesi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde minik Merve'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, annesini ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.