TIR’ın çarptığı tamirci öldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken, TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan feci olayda Yasin B. isimli tamircinin, arıza yapan 41 VN 172 plakalı aracı tamir etmeye çalıştığı, bu sırada araç sahibi ve tamirciye kontrolsüz gelen TIR'ın çarptığı öğrenildi. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı. DHA