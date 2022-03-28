Haberler Yaşam Haberleri TIR’ın çarptığı tamirci öldü
Giriş Tarihi: 29.3.2022

TIR’ın çarptığı tamirci öldü

TIR’ın çarptığı tamirci öldü
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken, TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan feci olayda Yasin B. isimli tamircinin, arıza yapan 41 VN 172 plakalı aracı tamir etmeye çalıştığı, bu sırada araç sahibi ve tamirciye kontrolsüz gelen TIR'ın çarptığı öğrenildi. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
Doğu Akdeniz'de dengeler Türkiye lehine değişti! Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ın çarptığı tamirci öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA