Bursa’da 2 ayrı kazada 5 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül bulvarında meydana gelen ilk kazada, Bursa Büyükşehir Belediyesinde kaynak ustası olarak çalıştığı belirlenen Sedat Sungur'un kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobile Necati Turan'ın kullandığı cip çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sedat Sungur ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Necati Turan ise hastanede tedavi altına alındı.

TIRIN DORSESİ DEHŞET SAÇTI

İznik ilçesi Orhangazi yolu Boyalıca mahallesi yakınlarında meydana gelen bir diğer kazada ise, seyir halinde olan 23 yaşındaki Doğukan Örnek'in kullandığı tırın dorsesi kayarak yan döndü. Karayolunu kaplayan dorseye, o sırada karşı yönden gelen araçlar çarptı. Dorseye ilk çarpan 59 yaşındaki Osman Kaya'nın kullandığı ticari araçta 6 kişinin olduğu belirlendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ticari araçtaki 6 kişiden sürücü Osman Kaya ile birlikte, 70 yaşındaki Bedriye Coşkun ve 5 yaşındaki Furkan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkunç kazada 4 kişi de yaralandı.