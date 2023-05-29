TIR’ın dorsesi minibüse çarptı: 5 ölü

Sivas'ta, Erol Çolak'ın (57) kullandığı TIR, dün saat 09.00 sıralarında, Malatya karayolunun Yağdonduran mevkiinde yokuş aşağı inerken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın kayan dorsesi, karşı yönden gelen minibüse çarptı. Hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Muammer Biçil (46) ile araçta bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde, ağır yaralanan Metin Güler (61) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü Erol Çolak ile Komiser Yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralandı. İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın öldü. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Kırmızı (54) ölürken, kızı Ayşenur Kırmızı (25) yaralandı. Kütahya'da kontrolden çıkan üç tekerlekli elektrikli bisiklet, bir evin duvarına çarptıktan sonra bir metrelik boşluğa düştü. Sürücüsü Mahmut Uzdaş (90) öldü.Nevşehir'de, yolun karşısına geçmek isterken Emrah G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı Tevik A. öldü. Isparta Yalvaç'ta TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Abdurrahman Günel hayatını kaybetti. İzmir Menemen'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bora E. (24), Kilis'te de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Şerbetçioğlu (16) hayatını kaybetti. Gaziantep TAG Otoyolu'nda TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.