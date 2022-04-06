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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:24 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:48

Tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde denetim yapan Jandarma ekipleri tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen tırın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adilcevaz Çimenli akıllı yol kontrol noktasında durdurulan tırda arama yapıldı. Yapılan kontrolde tırın dorsesinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 3'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 129 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen tır sürücüsü de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 129 göçmen sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç idaresine teslim edildi.

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Tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı
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