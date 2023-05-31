TIR’ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambar Köprü mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen olayda, Ali Duran, idaresindeki otomobil seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Ali Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı Sahra Nil Duran'ı ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Ali Duran'ın cenazesi otopsi için, yaralı kızı ise tedavisi yapılmak üzere sağlıkçılar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.