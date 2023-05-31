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Giriş Tarihi: 31.5.2023 17:08 Son Güncelleme: 31.5.2023 17:11

TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Samsun'da, Ali Duran (38), kullandığı otomobille, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada Duran öldü, kızı Sahra Nil Duran (8) ise yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
TIR’ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambar Köprü mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen olayda, Ali Duran, idaresindeki otomobil seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Ali Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı Sahra Nil Duran'ı ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Ali Duran'ın cenazesi otopsi için, yaralı kızı ise tedavisi yapılmak üzere sağlıkçılar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı
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