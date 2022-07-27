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Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:22 Son Güncelleme: 27.7.2022 18:02

TIR'ın patlayan lastiği yandı

Şanlıurfa-Mardin yolunda seyir halindeki tır’da Lastik sürtünmesinden dolayı yangın çıktı. Yangın büyümeden vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
TIR’ın patlayan lastiği yandı

Şanlıurfa-Mardin yolunda meydan gelen olayda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen eşya yüklü TIR patlayan lastiği sürtünme sonucu alev aldı. Sürücünün farkına varmasıyla aracı sağa çekti. TIR'ın alev alev yanan lastiklerine ilk müdahale araçlardaki yangın söndürme tüpleriyle ve vatandaşların taşıdıkları su kovalarıyla yapıldı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi, son anda söndürerek yangının büyümesini önledi.

Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre aksarken, TIR söndürülmesinden sonra yol normale döndü.

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TIR'ın patlayan lastiği yandı
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