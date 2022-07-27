TIR’ın patlayan lastiği yandı

Şanlıurfa-Mardin yolunda meydan gelen olayda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen eşya yüklü TIR patlayan lastiği sürtünme sonucu alev aldı. Sürücünün farkına varmasıyla aracı sağa çekti. TIR'ın alev alev yanan lastiklerine ilk müdahale araçlardaki yangın söndürme tüpleriyle ve vatandaşların taşıdıkları su kovalarıyla yapıldı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi, son anda söndürerek yangının büyümesini önledi.
Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre aksarken, TIR söndürülmesinden sonra yol normale döndü.