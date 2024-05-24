TIR’ın savrulan dorsesine, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana geldi. Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki 06 CUF 534 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Osman Kaya, Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya'nın (5) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve Hatice Kaya (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, TIR şoförü Doğukan Örnek'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.