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Giriş Tarihi: 14.2.2022 18:08 Son Güncelleme: 14.2.2022 19:14

Tırın üzerindeki vinç kayarak 3 aracın üzerine devrildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tırın üzerindeki vinç kayarak 3 aracın üzerine devrildi

Beşiktaş'ta yolda seyir halinde olan tırın manevra yaptığı sırada üzerinde bulunan vinç kayarak yol kenarındaki üç aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaş Dikilitaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde akşam saatlerinde üzerinde vinç taşıyan bir tırda kayma sonucu bir kaza yaşandı. Meydana gelen kazada, tır yokuş yukarı çıktığı sırada üzerinde bulunan vinç bir anda kayarak yol kenarındaki üç aracın üzerine devrildi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluşan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına göre yüreklerin ağza geldiği kaza tırın yukarıya çıkmak için manevra yapmaya çalıştığı sırada üzerinde vinç olmasına rağmen patinaj çekti. Sürücü bunun üzerine tırı kaydırmaya başladı. Ancak sürücünün ani fren yapması sonucu sallanan tırdaki vinç bir anda yol kenarında park halindeki üç aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası vinç yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası bulunduğu yerden kaldırılırken, araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

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Tırın üzerindeki vinç kayarak 3 aracın üzerine devrildi
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