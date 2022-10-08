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Giriş Tarihi: 8.10.2022 19:09 Son Güncelleme: 8.10.2022 19:23

Konya'da feci kaza! TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsünden acı haber geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Basri Ecevitci hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

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Konya’da feci kaza! TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsünden acı haber geldi

Hasan Basri Ecevitci idaresindeki otomobil, Konya istikametine seyrederken iddiaya göre karşı şeride geçip Beyşehir istikametine gelmekte olan Kenan Çömlekçi idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ecevitci ile yanında yolcu olarak 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Beyşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Hasan Basri Ecevitci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hastaneye kaldırılan yaralı yolcunun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. TIR sürücüsü Kenan Çömlekçi ise gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

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Konya'da feci kaza! TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsünden acı haber geldi
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